В Киеве опять недовольны комментарием Илона Маска
Илон Маск назвал свержение Виктора Януковича «государственным переворотом». Это пытался отрицать советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Илон Маск не впервые попал в скандал в связи с высказыванием об Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На этот раз обсуждение в социальной сети Твиттер начал пользователь, который процитировал слова американского политолога Джона Миршаймера:
«Для Путина незаконное свержение демократически избранного и профессионального президента Украины, которую он по праву назвал «переворотом», стало последней каплей».
Такую мысль Миршаймер изложил в своей книге «Почему Запад виноват в украинском кризисе: либеральные иллюзии, которые спровоцировали Путина», опубликованной осенью 2014 года.
Илон Маск не замедлил с реакцией. Он написал, что выборы 2010 года в Украине могли носить «сомнительный характер, но нет никаких сомнений в том, что потом произошёл государственный переворот».
На слова американского миллиардера отреагировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Свободные общества влияют на государства посредством диалога/выборов. Порабощенные общества выходят на улицу, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база свободы, Илон Маск. На Украине никогда не было переворота, но всегда были свободные люди. Прекратите читать русские газеты» – написал он в Твиттер.
Илон Маск не впервые попал в скандал в связи с его высказыванием об Украине. В октябре прошлого года он начал продвигать «формулу мира» между Киевом и Москвой. В частности, бизнесмен тогда написал в Твиттер, что «Крым формально является частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущёва)». Это вызвало шквал критических комментариев украинских пользователей.
А когда Макс отказался бесплатно поддерживать переданные Киеву системы спутникового интернета Starlink, известная украинская «активистка», дочь экс-депутата Верховной Рады от партии мэра Львова «Самопомощь» Мелания Подоляк (не родственница Михаила Подоляка) написала в Твиттер:
«Твоё дело старлинки давать и завалить *бало».
Как сообщал «ПолитНавигатор», на Илона Маска набросились «хорошие русские» за комментарий, обвиняющий Викторию Нуланд в разжигании войны.
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