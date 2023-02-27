В Киеве опять недовольны комментарием Илона Маска

Оливер Галич.  
27.02.2023 09:17
  (Мск) , Брюссель
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Дзен, Майдан, Политика, Украина


Илон Маск назвал свержение Виктора Януковича «государственным переворотом». Это пытался отрицать советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Илон Маск не впервые попал в скандал в связи с высказыванием об Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Илон Маск назвал свержение Виктора Януковича «государственным переворотом». Это пытался отрицать советник главы офиса...

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На этот раз обсуждение в социальной сети Твиттер начал пользователь, который процитировал слова американского политолога Джона Миршаймера:

«Для Путина незаконное свержение демократически избранного и профессионального президента Украины, которую он по праву назвал «переворотом», стало последней каплей».

Такую мысль Миршаймер изложил в своей книге «Почему Запад виноват в украинском кризисе: либеральные иллюзии, которые спровоцировали Путина», опубликованной осенью 2014 года.

Илон Маск не замедлил с реакцией. Он написал, что выборы 2010 года в Украине могли носить «сомнительный характер, но нет никаких сомнений в том, что потом произошёл государственный переворот».

На слова американского миллиардера отреагировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Свободные общества влияют на государства посредством диалога/выборов. Порабощенные общества выходят на улицу, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база свободы, Илон Маск. На Украине никогда не было переворота, но всегда были свободные люди. Прекратите читать русские газеты» – написал он в Твиттер.

Илон Маск не впервые попал в скандал в связи с его высказыванием об Украине. В октябре прошлого года он начал продвигать «формулу мира» между Киевом и Москвой. В частности, бизнесмен тогда написал в Твиттер, что «Крым формально является частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущёва)». Это вызвало шквал критических комментариев украинских пользователей.

А когда Макс отказался бесплатно поддерживать переданные Киеву системы спутникового интернета Starlink, известная украинская «активистка», дочь экс-депутата Верховной Рады от партии мэра Львова «Самопомощь» Мелания Подоляк (не родственница Михаила Подоляка) написала в Твиттер:

«Твоё дело старлинки давать и завалить *бало».

Как сообщал «ПолитНавигатор», на Илона Маска набросились «хорошие русские» за комментарий, обвиняющий Викторию Нуланд в разжигании войны.

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