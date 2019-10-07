В Киеве осознали неизбежность своего поражения и призывают к капитуляции

07.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

У Киева отсутствуют силы, желание и средства для возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины, которая проиграет в любом противостоянии с Россией.

К такому выводу в публикации под названием «Штайнмайерщина по пунктам» приходит киевский политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Свои соображения эксперт изложил по пунктам на своей странице в «Фейсбук», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«1) Украина неизбежно проиграет в любом системном противостоянии с Россией. Просто разные весовые категории. Да и институциональная прочность несравнима.

2) Внешняя поддержка Украины, какой бы внушительной она ни была, лишь отложит неизбежное поражение на определённый срок.

3) Глобальные игроки уже извлекли свои дивиденды из «украинского кризиса» и его последствий и всё больше тяготятся противостоянием, которое так или иначе несёт им издержки.

4) У украинских элит нет ни сил, ни средств, ни умения, ни желания «возвращать Донбасс», тем более «возвращать Крым», чего требует от них значительная, причём активная, часть населения Украины.

5) Большинство населения Донбасса, тем более Крыма и Севастополя, категорически не хочет «возвращаться в Украину».

6) Всё изложенное выше прекрасно осознают и в США, и в ЕС, и в РФ.

7) Позиции глобальных игроков в отношении Украины постепенно сближаются по причинам, как непосредственно с ней связанным (деиндустриализация, архаизация общественных отношений, тотальная коррупция, компрадорство элит), так и весьма от неё удалённым (канун глобального экономического кризиса, конфликты на Ближнем Востоке, антисистемщики, китайский фактор).

8) Любая украинская власть будет вынуждена выполнять любые согласованные требования глобальных игроков.

9) Чем позже Украина осознает и примет неизбежность поражения, тем хуже будут условия капитуляции и болезненнее её последствия», – пишет Белашко.

Напомним, что сейчас из-за подписания Киевом на переговорах в Минске формулы Штайнмайера по стране проходят акции, в ходе которых их участники требуют не допустить капитуляции Украины.