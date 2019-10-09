В Киеве от отчаяния снова грезят о «развале России»

09.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украине необходим развал Российской Федерации, ведь тогда «проблемы» с потерей киевскими властями Крыма и Донбасса решатся сами собой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Guildhall» заявил обслуживавший ранее администрацию Петра Порошенко блогер Андрей Полтава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Полтава уверен, что Россия – это «недоразвалившийся СССР», забывая, что как раз Украина – недоразвалившаяся УССР.

«Нет России – нет проблем с оккупацией Крыма, с Донбассом и всем остальным. Нужно понимать, что Россия – это недоразвалившийся СССР. Не всем республикам, к сожалению, удалось освободиться. Чеченская Республика вела войну, точнее Россия вела против них войну, а они пытались стать независимым государством, и мы знаем, чем это кончилось – Россия там разбомбила абсолютно всё и уничтожила, по разным данным, около 300 тысяч чеченцев.

Россия – это тюрьма народов. Я хочу напомнить вам 2013 год и новости, если вы поднимете тех годов, то почитаете про Кандапогу, например, и другие регионы России, где на этнической почве была просто резня, там внутри ненависть разных этносов один к другому, потому что их туда согнали и они не могут друг с другом существовать, поэтому они направили вектор ненависти наружу.

То он был направлен на чеченцев, потом на грузин, теперь на украинцев. Сейчас наша очередь огребать, и мы сейчас работаем таким демпфером, который не дает им развалиться внутри», – рассуждает экс-порохобот.

При этом пропагандист высказал мнение, что в таком случае Украине придется принимать потоки русских беженцев.

«Я троллю россиян, в украинском языке даже нет слова «русский», как ни странно. У нас есть слово «россиянин», что означает национальность, и есть слово «россиянин» – житель России, по сути.

Я у них спрашиваю, а где в Российской Федерации «Русская республика»? Её нет. Есть Калмыкия, даже Еврейский автономный округ есть, есть Татарстан и так далее, почти у всех национальностей есть свои территории.

Где «Русская республика»? Именно для людей, которые называются русскими, для них нет земли. Поэтому есть большая вероятность, что именно к нам они могут, в конце концов, бежать», – бредит Полтава.

Напомним, ранее гендиректор «Мосфильма», кинорежиссёр Карен Шахназаров высмеял наивность украинских «братьев», мечтающих о развале России и одномоментном решении таким образом всех проблем.