В Киеве откалиброван ракетный завод. Удары продолжаются…

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Новости Украины

Сегодня украинская столица подверглась российской ракетной атаке, в ходе которой был нанесен удар по военному заводу.

Об этом сообщают украинские СМИ и жители Киева в социальных сетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает в своем блоге, что всего по столице было выпущено 14 ракет.

Украинские военные у обломков российской ракеты в Киеве.

В свою очередь покинувший страну киевский журналист Максим Равреба в своем телеграм-канале сообщил, что установил место локации одного их попаданий.

«По Киеву четыре прилета. Адреса определить сложно потому что на Украине запрещено снимать прилеты и адресные планы. Но Кляча [одно из прозвищ мэра Кличко]уже пиарится. Ему можно. Мне удалось идентифицировать один из адресов. Бабахнули снова по заводу Артема. В другом месте одна ракета была сбита ПВО и упала на новостройку, возле которой пиарится Кляча. Я не понял где это», – пишет Раверба.

Напомним, что завод «Артем» производятся украинские дозвуковые противокорабельные ракеты «Нептун», ракеты класса «воздух-воздух», противотанковые комплексы, а также ракеты для систем залпового огня «Ольха».

Ранее завод, как сообщал «ПолитНавигатор», также подвергался ракетным ударам.

Кроме того, украинский военный эксперт Тарас Чмут рассказал, что ПВО страны не в состоянии защитить Киев и Львов.

Примерно в 11-30 В Киеве прозвучали новые взрывы. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил в своем блоге, что удары могут продлиться весь день