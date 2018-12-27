В Киеве отказались расследовать поджог авто адвоката, защищающего русских

27.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Известному адвокату Валентину Рыбину, защищающего политзаключенных на Украине, так и не удалось добиться проведения экспертизы своего автомобиля, который неизвестные сожгли 24 декабря на подземном паркинге в Киеве.

Об этом Рыбин рассказал в эфире канала «Open Ukraine», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прибыла команда пожаротушения, милиция, я написал на месте заявление. Мне сказали, что 26-го числа я могу обратиться в пожарную часть, которая приезжала на тушение, там будет эксперт, с которым можно пообщаться.

Я сегодня прибыл туда, спросил у эксперта, есть ли результаты пожаро-технической экспертизы, поскольку был уверен, что её нужно провести для установления причины возгорания.

На что инспектор мне сказал: «Мы такую экспертизу не назначаем и не проводили, мы и так видим, что это – не поджог, а самовозгорание».

Я удивился, говорю: «Ребята, вы же не специалисты в этой области, надо было собрать материал, всё отфотографировать, хотя бы минимальные экспертизы провести», в ответ на это мне сказали, что я могу сам проводить такие исследования: «Машина же ещё в паркинге, может, отправить туда человека, пусть всё сфотографирует», – рассказал Рыбин.

«По сути, я понял, что они ничего не будут проводить, и уже за эти два дня время потеряно, объект сейчас находится без охраны, туда кто угодно может попасть. Доступ к машине неограничен, потому смысла проводить какие-то экспертизы и исследования нет, потому что там уже и следов никаких нет. Всё, что можно было забрать, уже забрали», – добавил адвокат.