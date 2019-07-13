В Киеве открыли огонь по каналу Медведчука

13.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня утром в Киеве по телеканалу «112 Украина» был произведен выстрел из гранатомета.

Об этом сообщают столичные правоохранители и СМИ.

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Отмечается, что граната попала в фасад здания. Человеческих Жертв нет.

Информацию об обстреле телеканала подтвердили также в киевской полиции. Указывается, что сообщение о взрыве поступило в 3:40.

«Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования», – говорится в сообщении полиции Киева.

Отметим, что контроль над телеканалом приписывают одному из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Ранее телеканал неоднократно подвергался нападениям праворадикалов.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, на дачу Медведчука потребовали отправить спецназ СБУ.