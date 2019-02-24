В Киеве отменили развал России

24.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Западные санкции не смогут до до такой степени навредить России, что там начнется антиправительственный бунт.

Об этом киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил украинский ученый, доктор исторических наук Георгий Касьянов.

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“Ожидать, что именно санкции расшатают Россию до такой степени, что там начнется бунт, вряд ли стоит. Даже в самые тяжелые моменты российское общество как бы консолидировалось. Российский историк Алексей Миллер посчитал, что Россия – одна из немногих европейских стран, которая частично принадлежит Европе, которая не теряла независимость несколько столетий подряд. Частично была оккупирована, потом выгоняла оккупантов достаточно быстро. То есть страна, которая сохраняет свою самодостаточность, несмотря на самые тяжелые условия”, – отметил Касьянов.

Он полагает, что может быть повторен опыт Советского Союза, который, по мнению историка, развалился в значительной мере под влиянием экономического соревнования с Западом, которого не выдержал.

“Но давайте посмотрим, когда он развалился. Тогда, когда там произошла демократизация. То есть перспектив какой-то демократизации России я не вижу, и, соответственно, перспектив, что она где-то вдруг под влиянием чего-то развалится, тоже не вижу”, – резюмировал ученый.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, днепропетровский олигарх Игорь Коломойский осадил киевского журналиста Дмитрия Гордона, призвав даже не мечтать о развале России.

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