В Киеве ожидают крупных танковых сражений
В скором времени российская и украинская армия покинут окопы и сойдутся в крупных танковых сражениях, подобных тем, какие были во времена Великой Отечественно войны.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Суровикина дополнили начальником Генштаба Герасимовым. Это говорит, что военные действия России будут комплексными. Включая и проведение воздушных ударов, чем как раз и характеризовалось время, когда Суровикин был командующим СВО. А теперь это будет дополнено большими наземными наступлениями, причём на нескольких участках фронта.
А если учесть и Белоруссию, то фронт большой. На карте можно увидеть подкову, начинающуюся у западной части Белоруссии, и заканчивающуюся Херсонской областью. Это примерно две тысячи километров. На любом из участков могут быть большие наземные наступательные операции», – рассуждал Карасев.
Он уверен, что в скором времени на Украине начнутся крупные бои.
«Война из позиционной, которую мы видели во второй половине 2022 года, и которая напоминала Первую мировую войну, с главным орудием войны – пушками, а сейчас ещё и с дронами, баллистическими ракетами.
А сейчас это будет больше напоминать Вторую мировую войну, с большими танковыми наступлениями, попытками танковых прорывов, чтобы сокрушить линию фронта противника», – умничал политолог.
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