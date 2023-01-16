В Киеве ожидают крупных танковых сражений

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В скором времени российская и украинская армия покинут окопы и сойдутся в крупных танковых сражениях, подобных тем, какие были во времена Великой Отечественно войны.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Суровикина дополнили начальником Генштаба Герасимовым. Это говорит, что военные действия России будут комплексными. Включая и проведение воздушных ударов, чем как раз и характеризовалось время, когда Суровикин был командующим СВО. А теперь это будет дополнено большими наземными наступлениями, причём на нескольких участках фронта. А если учесть и Белоруссию, то фронт большой. На карте можно увидеть подкову, начинающуюся у западной части Белоруссии, и заканчивающуюся Херсонской областью. Это примерно две тысячи километров. На любом из участков могут быть большие наземные наступательные операции», – рассуждал Карасев.

Он уверен, что в скором времени на Украине начнутся крупные бои.

«Война из позиционной, которую мы видели во второй половине 2022 года, и которая напоминала Первую мировую войну, с главным орудием войны – пушками, а сейчас ещё и с дронами, баллистическими ракетами. А сейчас это будет больше напоминать Вторую мировую войну, с большими танковыми наступлениями, попытками танковых прорывов, чтобы сокрушить линию фронта противника», – умничал политолог.