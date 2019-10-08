08.10.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Политика, Украина
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В Киеве ожидают появления героев ЛДНР

Рано или поздно, но люди, которых на Украине считают сепаратистами, появятся в украинской столице.

Об этом в авторской колонке на страницах киевского журнала «Фокус» пишет главред этого издания Евгений Гордейчик.

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Он характеризует подписание Киевом «формулы Штайнмайера» как «символическое поражение, согласие принять мир на условиях, навязанных врагом».

«Недаром, по словам Сергея Лаврова, министра иностранных дел РФ, еще неделю назад представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма говорил, что подписывать «формулу» никто не хочет, иначе будет очередной Майдан. Майдана, может, и не будет, но точка невозврата пройдена и рано или поздно в Киеве появятся люди, которых мы сейчас называем сепаратистами. Появятся они, как герои, которые с оружием в руках добились права нести в массы «русский мир», – сокрушается Гордейчик.

По его словам, появление этих людей не обрадует жителей Украины, включая тех, кто голосовал за Владимира Зеленского.

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