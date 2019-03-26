В Киеве ожидают «российской агрессии» в Белоруссии, Казахстане и Арктике

26.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Помимо «агрессии» против Украины, Россия планирует нанести удары ещё по нескольким направлениям, чтобы развязать полномасштабные военные действия.

Об этом в ходе презентации своей книги заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я сейчас предусматриваю четыре возможных удара России, потому что, для спасения престижа Путина, который падает, они могут выбрать военный вариант, это абсолютно вероятно.

Четыре направления ударов: первый – по Украине. Я не знаю, какой мощности у нас противовоздушная оборона, мы в серой зоне безопасности. Никто не придёт воевать за нас. Из Польши, Америки, Франции солдаты не придут, пока мы не будем членами НАТО. И нужно думать. Второй – Белоруссия, огромная угроза нависла над ней. Третий – Казахстан. Северные районы и Назарбаев недаром провёл эту рокировку, ибо он понимал, что может случиться с его страной», – рассказал экс-посол.

«И четвёртый, вы будете очень удивлены, война, абсолютно вероятно, в зоне Арктики. Россия объявила её своими владениями, что абсолютно безосновательно, она хочет закрыть Большой северный путь, который будет чист от таяния льдов и удобным окажется. Они хотят объявить, а американцы сказали, что с этим не согласятся и будут боевые корабли в той зоне ходить. И это может очень близко оказаться. В этом году или следующем. Россия ряд баз военных в Арктике уже основала», – добавил Щербак.