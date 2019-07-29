В Киеве озвучили причину торможения расследования резонансных дел периода Майдана

29.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Увольнение или же наоборот, повышение в должности нынешнего замгенпрокурора Сергея Горбатюка после назначения нового генпрокурора Украины можно считать маркером, который позволит определить, будет ли при новом руководстве силовых ведомств серьезный прогресс в деле расследования преступлений времен майдана, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказала на своей страничке в соцсети бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

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“Сергей Горбатюк. Именно его присутствие в Генеральной прокуратуре будет маркером того, чего реально хочет новый Генпрокурор. Если расследовать резонансные дела и наконец-то сказать правду – уволит его к чертям собачьим. Более того, проведя анализ его «работы» сделает все, чтобы присел Горбатюк на ту скамейку, которую реально заслужил.

Если же правда новому Генеральному прокурору страшна и не нужна – Горбатюка даже повысят и укрепят. И он еще лет пять сможет рассказывать нам о том, что мешает плохому танцору.

Полезные и послушные идиоты нужны многим неуверенным в себе начальникам. Все можно будет списать на Горбатюка. Такого милого грантоедам никудышечки. Поэтому он до сих пор на месте и работает над отбеливанием собственной репутации, как я вижу. Внимательно наблюдаем”, – написал экс-министр.

Напомним, в прессе появилась информация о том, что вероятным кандидатом на должность генпрокурора является нынешний замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.