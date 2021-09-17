В Киеве паника: европейцы восхищены Путиным и смотрят российские СМИ

17.09.2021 21:30 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В большинстве европейских стран российские СМИ, такие как «Russia Today», пользуются огромной популярностью, а жители ЕС относятся к России и её президенту Владимиру путину – крайне положительно.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы сядете в такси в Милане или Берлине, таксист будет рассказывать, какой Путин гениальный. На бытовом уровне европейцы ничего не понимают. Если сравнить украинскую динамику, с которой мы общаемся с миром, она такая маленькая, что на фоне «Russia Today» её даже не видно. Когда мы говорим с канцлером Германии или президентом Франции, они же не с Луны спустились. Президент Франции прекрасно понимает, что на втором месте в рейтинге СМИ находится «Russia Today», – сказал он.

Кроме того, экс-посол отметил, что в Германии и Италии «Russia Today» занимает первые места в рейтинге, а попытка лишить российское СМИ аккредитации в Англии провалилась.

«В Германии, несмотря на то, что «Russia Today» не аккредитовано, но в спутниковом телевидении – второе-третье место, а в Италии почти первое. Британцы лишь попытались забрать аккредитацию у «Russia Today», как тут же в России заблокировали счета «BBC», через три дня всё было возобновлено», – заключил Бессмертный.

Напомним, ранее в Мариуполе заявили, что несмотря ни на какие ухищрения украинское руководства, жители подконтрольной Киеву территории Донбасса продолжают смотреть российское телевидение.