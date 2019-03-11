В Киеве паника: «Готовимся к войне! Германия дала России согласие на агрессию»

11.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Германия фактически приняла предложение России разделить Европу на две сферы влияния.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске, кандидат в президенты Роман Бессмертный, отвечая на вопрос о том, что Европа фактически дала добро на газопровод “Северный поток-2”.

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“Украина протестовала, делала, что могла. Но Германия не может противостоять России. Она фактически приняла предложение России разделить Европу на две сферы влияния. Берлин не способен восстановить контроль над внутренней частью Европы, как мечтал. Это означает, что Германия дала России согласие на агрессию”, – сказал политик.

По его словам, это значит, что “Украине следует готовиться к войне”.

“Северный” и “Турецкий” потоки – это современная трактовка пакта Молотова-Риббентропа”, – утверждает Бессмертный.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев заявил, что Украина так и не смогла выиграть борьбу за транзит российского газа в ЕС, несмотря на низкие тарифы.

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