14.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Пропаганда, Россия, Украина
Просмотров:

В Киеве паника из-за снимков в Google Maps

Российская Федерация призывает к ядерному удару по Украине и стягивает к украинской границе войска.

Об этом в эфире телеканала «Politeka Online» заявил украинский офицер запаса Мирослав Гай.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Российская Федерация подвела «Искандеры» к территории Украины так. Киев уже в зоне ихнего поражения. Для чего происходит милитаризация? Мы видим, как в Крым по мосту заезжает техника. Мы видим снимки в Google Maps, то есть это уже не скрывается, что Российская Федерация подводит сотни танков под наши границы. Видим агрессивные заявления их МВД. Видим, что ихние спикеры или представители Госдумы, такие как Жириновский, кричат про необходимость ядерного удара», – ответил он.

Напомним, ранее Мирослав Гай уже разводил панику в Киеве по поводу военного положения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть