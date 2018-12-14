В Киеве паника из-за снимков в Google Maps

14.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Российская Федерация призывает к ядерному удару по Украине и стягивает к украинской границе войска.

Об этом в эфире телеканала «Politeka Online» заявил украинский офицер запаса Мирослав Гай.

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«Российская Федерация подвела «Искандеры» к территории Украины так. Киев уже в зоне ихнего поражения. Для чего происходит милитаризация? Мы видим, как в Крым по мосту заезжает техника. Мы видим снимки в Google Maps, то есть это уже не скрывается, что Российская Федерация подводит сотни танков под наши границы. Видим агрессивные заявления их МВД. Видим, что ихние спикеры или представители Госдумы, такие как Жириновский, кричат про необходимость ядерного удара», – ответил он.

Напомним, ранее Мирослав Гай уже разводил панику в Киеве по поводу военного положения.