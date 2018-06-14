14.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Война, Вооруженные силы, Россия, Украина

В Киеве паника: Россия готовится к нападению на Украину, проводя учения на границе


Учения российской армии в Западном военном округе, граничащем с Украиной, заставили киевских пропагандистов нервничать.

Такое мнение в эфире телеканала «ZIK» выразил заместитель председателя Совета резервистов при Генштабе Украины Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они проводят не первые учения. Они проводили «Кавказ-2016», «Запад-2017», сейчас проводят массовые учения с авиацией и летом этого года будут проводить ещё одни учения у наших границ. Генеральный штаб знает о планах Российской Федерации разместить до конца года четыре армии возле наших границ, строительстве баз, переброске техники и так далее.

Означает ли это войну? У нас война, по факту, уже идёт. Будут ли это какие-то полномасштабные действия – зависит от нашей реакции и союзников, насколько мы будем готовы, какое будет дипломатическое и политическое давление на Российскую Федерацию, какие у них будут силы и средства. Но они поменяли своё законодательство с точки зрения военной агрессии, проводят по всей стране массовые учения гражданского сектора по эвакуации», – заявил чиновник.

По его мнению, именно Россия виновата в социально-политическом беспорядке внутри Украины.

«Они ведут войну не военными методами. Это социально-политическая дестабилизация, теракты, экономическое противостояние. Потому что им сложно будет делать с Украиной что-то серьёзное, если тут не будет определённой дестабилизации. Тут должна быть дестабилизация», – уверен Гай.

При этом он констатировал тот факт, что Европа не желает портить отношения с Россией ради интересов Украины.

«Я не вижу сейчас сил, которые заставили бы Российскую Федерацию уйти. Мы видим, что пока мировое сообщество очень боится войны, оно пытается вести с Путиным переговоры. Я их могу понять, потому что любая война это страшно, но при этом, как было уже сказано, они притягивают к границам РФ очень мощные силы стран НАТО, которые должны обеспечивать не столько оборону, сколько большее разворачивание объединённых сил стран НАТО», – резюмировал Гай.

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