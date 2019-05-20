В Киеве паника: Конституционный суд может признать декоммунизацию незаконной

20.05.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине может произойти «пророссийский реванш», если Конституционный суд признает недействительным принятый ранее Верховной радой закон о декоммунизации.

Об этом в ходе митинга, посвященного 75-летию депортации крымских татар, заявил директор Центра внешнеполитических исследований Сергей Пархоменко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходящее сейчас в стране может закончится тем, что через год мы будем иметь реванш пророссийских коллаборантов, которые уже сейчас хотят заглушить нашу память. 21 мая Конституционный суд Украины будет рассматривать обращение по поводу неконституционности декоммунизации, а если это удовлетворят, то преступники, которые организовывали геноцид, депортацию крымских татар, голодомор и репрессии, уже не будут преступниками по нашему законодательству. Мы не должны этого допустить», – обратился он к участникам митинга.

При этом эксперт похвастался, что меджлисовцы и украинская диаспора собираются спрашивать кандидатов в депутаты Европарламента о принадлежности Крыма.

«Наша борьба идет не только в оккупированном Крыму, наша борьба продолжается тут, в Украине, в Киеве и за границей, где наши активисты, крымские татары, украинская диаспора проводят акцию «Кандидат Европарламента, скажи, чей Крым?», где мы требуем от всех партий, которые выдвигают кандидатов в Европарламент, высказать четкую позицию, как они относятся к оккупации Крыма, к восстановлению территориальной целостности Украины, к вопросу решения проблем с нарушением прав человека в Крыму и защитой прав крымскотатарского народа», – рассказал Пархоменко.

Напомним, ранее журнал «Український тиждень» в статье «В предчувствии реванша» выразил обеспокоенность, что под воздействием «пророссийских сил» суд может «не только объявить незаконной люстрацию определенного должностного лица, но и отменить языковые квоты, декоммунизацию, блокирование российских соцсетей».