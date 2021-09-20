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20.09.2021 20:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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В Киеве паника: «Новый созыв Думы потребует забрать Донбасс»

Новости УкраиныВ Государственную думу РФ зашли люди, которые крайне негативно настроены по отношению к Украине....

В Государственную думу РФ зашли люди, которые крайне негативно настроены по отношению к Украине.

Об этом в эфире подконтрольного Госдепу США антироссийского пропагандистского ресурса «Радио свобода» заявил украинский политолог Максим Хилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В новом созыве Государственной думы РФ появится ещё больше агрессивно настроенных против Украины радикалов, которые, очевидно, будут продвигать негативные для Украины инициативы. Потому что в Думу зашли люди, которые открыто призывают к аннексии Донецкой и Луганской области.

Фактически Россия делает следующий шаг на пути к неофициальной аннексии оккупированных территорий. Мы видим, что голосовали лидеры самопровозглашённых государств, также голосовали лидеры Абхазии, Осетии и Приднестровья», – тревожится Хилько.

Ранее в Москве отметили, что самый большой страх нынешнего киевского руководства заключается в том, что в результате выборов в новой Государственной думе РФ появятся представители Донбасса.

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