В Киеве паника: «Новый созыв Думы потребует забрать Донбасс»Новости Украины
В Государственную думу РФ зашли люди, которые крайне негативно настроены по отношению к Украине.
Об этом в эфире подконтрольного Госдепу США антироссийского пропагандистского ресурса «Радио свобода» заявил украинский политолог Максим Хилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В новом созыве Государственной думы РФ появится ещё больше агрессивно настроенных против Украины радикалов, которые, очевидно, будут продвигать негативные для Украины инициативы. Потому что в Думу зашли люди, которые открыто призывают к аннексии Донецкой и Луганской области.
Фактически Россия делает следующий шаг на пути к неофициальной аннексии оккупированных территорий. Мы видим, что голосовали лидеры самопровозглашённых государств, также голосовали лидеры Абхазии, Осетии и Приднестровья», – тревожится Хилько.
Ранее в Москве отметили, что самый большой страх нынешнего киевского руководства заключается в том, что в результате выборов в новой Государственной думе РФ появятся представители Донбасса.
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