В Киеве паника: «Новый созыв Думы потребует забрать Донбасс»

В Государственную думу РФ зашли люди, которые крайне негативно настроены по отношению к Украине.

Об этом в эфире подконтрольного Госдепу США антироссийского пропагандистского ресурса «Радио свобода» заявил украинский политолог Максим Хилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В новом созыве Государственной думы РФ появится ещё больше агрессивно настроенных против Украины радикалов, которые, очевидно, будут продвигать негативные для Украины инициативы. Потому что в Думу зашли люди, которые открыто призывают к аннексии Донецкой и Луганской области.

Фактически Россия делает следующий шаг на пути к неофициальной аннексии оккупированных территорий. Мы видим, что голосовали лидеры самопровозглашённых государств, также голосовали лидеры Абхазии, Осетии и Приднестровья», – тревожится Хилько.