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17.09.2021 16:35 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Дзен, Новороссия, Политика, Россия, Украина
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Вслед за Донбассом представителей в Госдуме захочет получить Харьков и Днепропетровск, – прогноз

Новости УкраиныСамый большой страх нынешнего киевского руководства заключается в том, что в результате выборов в...

Самый большой страх нынешнего киевского руководства заключается в том, что в результате выборов в новой Государственной думе РФ появятся представители Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил российский публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ожидать признания выборов (в ГД – ред.) от украинской хунты совершенно бессмысленное и ненужное занятие. Но, главная причина, по которой они собираются занимать такую позицию – это вовсе не их претензии на Крым, они просто не могут допустить, чтобы в новой Государственной думе РФ появился представитель Донбасса, потому что дальше Харьковская область захочет получить представителя в Государственной думе, Днепропетровская захочет, и так далее и тому подобное.

Поэтому, не говоря об этом, они сразу очерчивают красную линию, за которую они категорически переходить не хотят, но при этом это же, конечно же, очередное поражение сегодняшней украинской власти, и эти поражения идут раз за разом – «Северный поток» построен? Построен. Даже не один украинский президент боролся с «Северным потоком» – один проиграл, другой проиграл, всё. А теперь выборы, которые пройдут и Донбасс точно получит своего представителя в Государственной думе», – рассказал Стариков.

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