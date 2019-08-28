В Киеве паника: В продаже «Мотор Сич» нашли «русский след»

28.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Покупка китайской компанией свыше 50% акций «Мотор Сич» приведёт либо к полному исчезновению предприятия, либо его перемещению на территорию КНР после того, как Пекин присвоит все технические разработки.

Об этом в интервью финансируемому Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил президента Центра глобальных исследований «Стратегия XXI» Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай сделает всё так, чтобы всё, что было наработано за несколько десятилетий технологическим развитием украинского предприятия, стало китайским, а «оболочка» за ненадобностью будет просто выброшена. Предприятие будет интегрировано в китайский ОПК и много времени это не займёт.

Предприятие «Мотор Сич» или исчезнет как такое вообще, или же будет переведено на производство чего-то второстепенного, но главное производство будет в Китае», – сказал Гончар.

По мнению директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, причиной продажи предприятия стала пагубная экономическая политика постмайданной Украины.

«К сожалению, должен констатировать, что политика государства в отношении этого предприятия и всей отрасли в целом, за последние 5 лет была не просто противоречивой, а крайне негативной. Известно, что «Мотор Сич» после начала войны потеряло две трети своих заказов. Украинское государство, создав программу «Национальный вертолет Украины», не позаботилась о «Мотор Сич».

И речь идет не о компенсации в виде каких-либо проплат, а компенсации в виде поддержки этого рынка, в виде заказов на разработки и производство вертолетов и для армии, и для других ведомств. Зато украинская власть пошла на то, что в 2018 году закупила 55 французских вертолетов – почти таких, которые производит «Мотор Сич».

Фактически украинская власть своими действиями подтолкнула «Мотор Сич» до такого шага. Это результат отсутствия в Украине оборонно-промышленной политики, отсутствия в правительстве органа, который бы отвечал за оборонную промышленность и перевооружение украинской армии в широком смысле.

И это коснулось не только «Мотор Сич». В этих условиях, например, «Аэротехника» – частное, участвовавшее в государственном оборонном заказе, вышло в Литву, предприятие «Проксимус», которое занимается системами противодействия беспилотных аппаратов, вышло в ЮАР», – заявил Бадрак.

Эксперты сошлись во мнении, продажа «Мотор Сич» является большой ошибкой. Так, Валентин Бадрак даже обнаружил сделке «русский след».

«Мы нашли информацию, что руководитель [китайский предприниматель, купивший часть акций «Мотор Сич] господин Ван Цзин в 2012 году встречался с вице-премьером России Владиславом Сурковым. Они вели переговоры на разные темы. Поэтому, кроме бизнеса, там могут быть еще какие-то политические и геополитические моменты», – сказал Бадрак.

В свою очередь, Михаил Гончар испугался, что сделка с «союзником России» может испортить отношения между Киевом и Вашингтоном.

«Китай – страна, которая в отличие от США, не просто не предоставила нам никакой военной помощи в то время, когда мы отбиваем агрессию, а даже не предоставил никакой политической поддержки. Вспомните голосование в ООН. Скорее Китай действует как пассивный союзник России. А иногда и как активный – вспомните, кто помог России построить энергомост через Керченский пролив. Это была китайская подрядная компания.

Зато США предоставляют Украине, можно сказать, максимально возможную при этих обстоятельствах политическую, дипломатическую и военную помощь. Поэтому, если сделка с продажей китайскому владельцу «Мотор Сич» состоится, то, учитывая нынешнее состояние американо-китайских отношений, это положительно не скажется на американо-украинских отношениях. Скорее наоборот. Украина не может этого допустить», – резюмировал Гончар.