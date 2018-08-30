В Киеве паника: Вопрос Крыма закрывается навсегда

30.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Принимая сейчас вопрос о денонсации Договора о дружбе с Россией, украинское руководство совершает огромную ошибку.

Об этом в эфире канала «NewsOne» заявил украинский экономист Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы денонсируем договор, который работает или нет, но является действующим юридически обязывающим международным документом, согласно которому можно привлечь Россию если не к ответственности, то хотя бы требовать какие-то компенсации, то вопрос Крыма может быть закрыт.

Во всяком случае Путин теперь будет везде говорить, что у нас не согласованы границы с Украиной, а Крым высказался на незаконном референдуме, что они хотят в Россию. То есть на сегодняшний день это играет на пользу России», – заявил Степанюк.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», украинский президент Пётр Порошенко накануне заявил о том, что МИД уже готовит пакет документов, необходимый для того, чтобы начать процесс прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.