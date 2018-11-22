В Киеве паника: Янукович может отсудить свои деньги и опустошить бюджет

22.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск украинского «Центра противодействия коррупции», поданный против генпрокурора Украины Юрия Луценко и прокурора Константина Кулика, засекретивших приговор Краматорского суда о конфискации 1,5 миллиардов долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Об этом в ходе заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил глава комитета Сергей Пашинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы все помните, как в 2015-2016 годах мы, как члены комитета, требовали конфисковать деньги Януковича – арестованные 1,5 миллиарда долларов – в государственный бюджет. Вы помните, какое колоссальное сопротивление нам оказывалось. Одним из аргументов, который тогда использовался сторонниками неконфискации денег Януковича было то, что при такой конфискации Янукович подаст в Европейский суд, выиграет и заберет себе эти деньги обратно. Прошло 3 года, деньги мы конфисковали, они абсолютно прозрачно потрачены на нужды государства, в том числе на наш блок обороны и безопасности.

Но сегодня появилась информация о том, что некая гражданка Украины Дарья Каленюк, которая представляет некую организацию «Центр содействия коррупции», или как она там называется, подала в Европейский суд иск с целью открыть дорогу к возврату Януковичу этих средств. Я думаю, что это вопрос не только Генеральной прокуратуры, а и Верховной рады Украины, комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Без сомнений, такие попытки вернуть Януковичу украденные деньги дестабилизируют бюджетно-финансовую ситуацию, выполнение бюджета, выполнение оборонного бюджета, и они недопустимы», – заявил Пашинский.

При этом секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что в случае взыскания данных средств из украинского бюджета, страна погрузится в дефолт и украинцам нечем будет платить пенсии.

«Ситуация угрожающая для бюджета Украины, потому что, например, каким-то образом будет вынесено судебное решение, которое отменит взыскание и наложит на Казначейство обязательство вернуть эти деньги, а 1,5 миллиарда долларов – это по нынешнему курсу почти 40 миллиардов гривен. Учитывая то состояние бюджетных отношений, которое мы сейчас имеем, это будет однозначно дефолт не только внешний, но и по внутренним обязательствам, пенсии нечем будет платить, коллеги», – резюмировал депутат.

Отметим, что сама директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк заявил в украинских СМИ о том, что засекречивание приговора суда о конфискации денег является незаконным, так как покрывает причастность к незаконным доходам соратников нынешнего президента Петра Порошенко.

«Мы считаем незаконным засекречивание всего текста приговора суда и требуем эти решения отменить, а сам приговор обнародовать в Едином реестре судебных решений, как того требует закон. Мы убеждены, что приговор незаконно засекретили, чтобы скрыть, как украли эти $1,5 млрд при Януковиче и кто из нынешних и экс-чиновников был соучастником этого преступления…

Приговор очень скандальный, незаконно засекречен и скрывает причастность соратников президента Порошенко к схеме… Мы надеемся, что рассмотрение дела в ЕСПЧ позволит раскрыть тайну о том, кто из группировки Януковича организовал и осуществил кражу $1,5 млрд, конфискованных Луценко», – заявила она.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление эксперта по экономическим и политическим вопросам Всеволода Степанюка о том, что анонсированное правительством Украины повышение пенсий носит чисто номинальный характер и не успевает даже за ростом цен на коммуналку.