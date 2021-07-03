В Киеве паникуют: «Когда русские танки двинутся через границу, дедушка Джо и пальцем не шевельнет

Новости Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не оказывает Украине реальной поддержке в противостоянии с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Країна» пишет политолог Валентин Бушанский, ранее заявлявший о готовности участвовать в «разделе России».

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«Сейчас активно готовится визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Джо Байден произнесет правильные слова – заверит в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. А когда русские танки двинутся через границу – и пальцем не пошевелит. Максимум – позвонит Путину и предложит встречу в Рейкьявике. И мы прочитаем в пресс-релизе: «Стороны обменялись взглядами на украинский кризис», – прогнозирует автор.

«Владимиру Зеленскому не удастся вернуть дедушку Джо к реальности. Но ехать надо. Говорят, Вашингтон – прекрасный город», – грустно резюмирует Бушанский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Бушанский жаловался, что США «нас обманули и оставили одних».