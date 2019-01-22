//exit;
22.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Киеве ПАСЕ назвали «говорильней, которая ничего не решает»

Исключение России из Парламентской ассамблеи Совета Европы не имеет практического смысла для Украины.

Такое мнение во время пресс-конференции в Киеве высказал политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По большому счёту, что такое ПАСЕ? Это одна большая говорильня, где представители стран Европы собираются несколько раз в год и принимают резолюции, которые необязательны к исполнению. Поэтому чисто дипломатически, наверное, Украина всё-таки переиграла Россию, что на пятом году конфликта добилась того, что её скорее всего исключат из этого ПАСЕ, но какого-либо практического смысла это не несёт в принципе. Потому что это нам не поможет ни вернуть моряков, ни урегулировать конфликт на Донбассе, ни поднимать вопросы Крыма.

Поэтому я в этом плане могу только порадоваться за участников нашей делегации, которые считают это своей выдающейся победой», – заявил Молчанов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинская делегация так достала членов ПАСЕ своей русофобией, что Киев лишили членства в нескольких комитетах ассамблеи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть