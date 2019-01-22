В Киеве ПАСЕ назвали «говорильней, которая ничего не решает»

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Исключение России из Парламентской ассамблеи Совета Европы не имеет практического смысла для Украины.

Такое мнение во время пресс-конференции в Киеве высказал политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По большому счёту, что такое ПАСЕ? Это одна большая говорильня, где представители стран Европы собираются несколько раз в год и принимают резолюции, которые необязательны к исполнению. Поэтому чисто дипломатически, наверное, Украина всё-таки переиграла Россию, что на пятом году конфликта добилась того, что её скорее всего исключат из этого ПАСЕ, но какого-либо практического смысла это не несёт в принципе. Потому что это нам не поможет ни вернуть моряков, ни урегулировать конфликт на Донбассе, ни поднимать вопросы Крыма.

Поэтому я в этом плане могу только порадоваться за участников нашей делегации, которые считают это своей выдающейся победой», – заявил Молчанов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинская делегация так достала членов ПАСЕ своей русофобией, что Киев лишили членства в нескольких комитетах ассамблеи.