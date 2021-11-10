Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
10.11.2021 14:09
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Д.Б., Дзен, Киев, Политика, Украина
Просмотров:

В Киеве переименуют проспект Победы

Новости УкраиныПроспект Победы и улица Терешковой в Киеве будут переименованы в рамках кампании по «декоммунизации»....

Проспект Победы и улица Терешковой в Киеве будут переименованы в рамках кампании по «декоммунизации».

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил бывший депутат Верховной рады, ныне депутат Киевсовета Леонид Емец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Так Емец отреагировал на возмущение беглого крымского пропагандиста, телеведущего Дмитрия Симанского.

«Я не понимаю, почему в центре города Киева болванеет памятник российскому конструктору мифологическому под названием «Победа в Великой Отечественной войне», и почему самая большая и лучшая улица в городе Киеве называется проспектом Победы», – заявил Симанский.

Емец пообещал, что проспект Победы обязательно переименуют, напомнив о принятом накануне в Киевсовете пакете решений по переименованию, в рамках которого улице убитого боевиками УПА советского разведчика Кузнецова было заменено название на имя гитлеровского коллаборациониста.

«Спокойно, не спешите. Это не означает, что эти двадцать переименований, которые были вчера, окончательные. Это было лишь начало. Там у нас на очереди улица Терешковой, известной первой женщины-космонавта, а сейчас депутата Госдумы России. Я вам скажу, мы приурочим к чему-то это переименование. Мы открыли недавно в Киеве и памятник Бандере, и фракция «Европейская солидарность» спела «Батько наш Бандера, Украина – мать». Время к нему придет, это я вам гарантирую».

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что комиссия Киевсовета по вопросам самоуправления согласовала проект решения о переименовании проспекта Победы в Брест-Литовский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть