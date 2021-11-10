В Киеве переименуют проспект Победы

Новости Украины

Проспект Победы и улица Терешковой в Киеве будут переименованы в рамках кампании по «декоммунизации».

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил бывший депутат Верховной рады, ныне депутат Киевсовета Леонид Емец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Емец отреагировал на возмущение беглого крымского пропагандиста, телеведущего Дмитрия Симанского.

«Я не понимаю, почему в центре города Киева болванеет памятник российскому конструктору мифологическому под названием «Победа в Великой Отечественной войне», и почему самая большая и лучшая улица в городе Киеве называется проспектом Победы», – заявил Симанский.

Емец пообещал, что проспект Победы обязательно переименуют, напомнив о принятом накануне в Киевсовете пакете решений по переименованию, в рамках которого улице убитого боевиками УПА советского разведчика Кузнецова было заменено название на имя гитлеровского коллаборациониста.

«Спокойно, не спешите. Это не означает, что эти двадцать переименований, которые были вчера, окончательные. Это было лишь начало. Там у нас на очереди улица Терешковой, известной первой женщины-космонавта, а сейчас депутата Госдумы России. Я вам скажу, мы приурочим к чему-то это переименование. Мы открыли недавно в Киеве и памятник Бандере, и фракция «Европейская солидарность» спела «Батько наш Бандера, Украина – мать». Время к нему придет, это я вам гарантирую».

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что комиссия Киевсовета по вопросам самоуправления согласовала проект решения о переименовании проспекта Победы в Брест-Литовский.