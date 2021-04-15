В Киеве переполох: Часть Азовского моря отдали Вооружённым силам РФ

15.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Правительство Российской Федерации опубликовало распоряжение от 9 апреля № 909-р, которым Минобороны РФ передают в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря в Таганрогском заливе с выделенными координатами.

Соответствующее распоряжение опубликовали на «Официальном интернет-портале правовой информации», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1. Представить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, имеющие границы согласно положению № 1, для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

2. Обособленное водопользование, предусмотренное пунктом 1 настоящего распоряжения, осуществляется Минобороны России при обязательном выполнении условий согласно положению № 2» – указывается в распоряжении.

Новость вызвала ажиотаж среди «свидомых» украинцев. Так, бывший фейковый представитель президента Украины в «АРК» Борис Бабин на своей странице в «Facebook» предположил, что русские собрались расширять военную базу в Ейске.

«Сегодня обнародовано распоряжение правительства РФ от 9 апреля № 909-р, которым Минобороны РФ передают в «обособленное пользование» часть акватории Азовского моря в Таганрогском заливе с выделенными координатами.

В этой акватории запрещена любая деятельность, кроме военной. Этот относительно небольшой участок прилегает к российскому порту Ейск, и именно военные соображения РФ понятны. В Ейске находится важный для РФ аэродром, полигон для противовоздушной обороны и удобный плацдарм для любых провокаций. Скорее всего, там будут расширять имеющуюся базу», – написал Бабин.

Также он пожаловался на склонных не замечать конфликты в Азове украинских чиновников, потому что Азовское море для них табу.

«Конечно, формально РФ в очередной раз нарушает печальное «рыбное» соглашение 1993 о том, что вся акватория Азова должна быть открытой для рыболовства обеих стран. Но это соглашение уже давно мертво и имеет силу только в больном воображении отечественных чиновников с набитыми от рыбной мафии Азова карманами.

Более того, фактически в этих водах РФ запрещала лов не только украинским рыбакам, которые на самом деле давно уже загнаны россиянами в прибрежные северные воды, о чем не любят вспоминать наши мудрые вожди в рамках национальной морской доктрины «Азов-табу»», – отметил экс-чиновник.

Он посетовал, что у Киева не хватает смелости осуществлять зеркальные действия.

«Ну а чтобы осуществить зеркальные действия и передать в пользование отдельные прибрежные акватории для нужд Вооруженных сил Украины в рамках отечественной «морской доктрины», чего-то не хватает.

Не только отсутствующего пока закона о территориальном море. Но и, так мягко скажем, первичных половых признаков. Зато у кого пока хватает таланта выгонять корабли Морской охраны с причалов Мариупольского порта. Потому мешают его бенефициарам. Глаза мозолят. Такая вот у нас печальная азовская реальность», – страдает Бабин.