15.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Современная Россия движется в сторону Советского Союза, а значит рано или поздно вновь будет опущен «железный занавес».

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда начнут вводить эти все ограничения. Мы идём куда? Маятник начал качаться в сторону Советского Союза. А в Советском Союзе был «железный занавес». А при «железном занавесе» поездка в Болгарию была за величайшее счастье.

«Железный занавес», товарищи, будет, и никаких «карт» (Mastercard – прим. ред.) нам не нужно будет. Так что всё будет хорошо.

И, более того, никакого оттока населения не будет, потому что «железный занавес», – сказал он.

Напомним, ранее в Москве заявили, что США готовят большую бойню на Украине для того, чтобы заставить Европу изолировать Россию и опустить «железный занавес».