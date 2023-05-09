В Киеве плачутся, что США уже смирились с поражением

Вашингтон понимает, что потерпел на глобальной арене поражение, и теперь ищет возможности выйти из конфликта, сохранив лицо.

Об этом в эфире телеканала «Новости live» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка начинает проигрывать войну. Не на Украине, а вообще – на мировой арене. Китай вышел на арену. Касательно поездки Си в Москву, нравится она или нет, можно говорить, что там ничего не было. Но на самом деле Китай вступил в войну, специфически, на стороне России.

И Америка тоже это понимает. Поэтому они вынуждены сейчас – более реалистично смотреть на завершение войны, на её финлизацию на Украине. Как её финализировать, чтобы сохранить лицо и репутацию», – сказал Карасёв.