В Киеве плачутся, что США уже смирились с поражением
Вашингтон понимает, что потерпел на глобальной арене поражение, и теперь ищет возможности выйти из конфликта, сохранив лицо.
Об этом в эфире телеканала «Новости live» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Америка начинает проигрывать войну. Не на Украине, а вообще – на мировой арене. Китай вышел на арену. Касательно поездки Си в Москву, нравится она или нет, можно говорить, что там ничего не было. Но на самом деле Китай вступил в войну, специфически, на стороне России.
И Америка тоже это понимает. Поэтому они вынуждены сейчас – более реалистично смотреть на завершение войны, на её финлизацию на Украине. Как её финализировать, чтобы сохранить лицо и репутацию», – сказал Карасёв.
Он подчеркнул, что именно ради сохранения собственного лица Вашингтон пытается очернить своих противников.
«Поэтому они и говорят, что Путин потерпел поражение, что его планы на Украине потерпели поражение. Это правда – не бывает так в политике, чтобы всё было сразу. Это кропотливая работа», – рассуждал политолог.
Спасибо!
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