В Киеве подорвали джип ВСУшника – хозяин остался жив
04.01.2026 14:46
(Мск) , Киев
В Киеве на улице Героев Днепра (массив Оболонь) взорвался джип Land Rover, принадлежащий военному. Он, открывая багажник, получил осколочные ранения. Находившаяся рядом женщина не пострадала.
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье теракт. Имя хозяина авто не раскрывается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
