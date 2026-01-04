В Киеве подорвали джип ВСУшника – хозяин остался жив

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве на улице Героев Днепра (массив Оболонь) взорвался джип Land Rover, принадлежащий военному. Он, открывая багажник, получил осколочные ранения. Находившаяся рядом женщина не пострадала.

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье теракт. Имя хозяина авто не раскрывается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

