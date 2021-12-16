В Киеве подсчитали, сколько Украина потеряла от последствий госпереворота 2014

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Новости Украины

Общие экономические потери Украины от ухода Крыма и Донбасса составили от 317 до 490 миллиардов долларов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила политический эксперт Оксана Красовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом она уверяет, что Украина могла расти на 10% в год после майдана.

«Если подвести общие цифры от потери Украиной ОРДЛО и Крыма, общие потери в результате боевых действий находятся в диапазоне от 317 до 490 миллиардов долларов. Эти расчёты учитывают потери государства и населения. Также это учитывает уровень ВВП с учётом возможного роста в 10 процентов в год, потери экономики с учётом потери ресурсной базы, общие потери населения с учётом роста тарифов, военного сбора и задолженности по пенсиям», – отметила она.

Кроме того, эксперт добавила, что на Украине тарифы почти вчетверо выше, чем в республиках Донбасса.

«Как мы можем наблюдать по изменению тарифов по актуальным данным на июль 2021 года, на Украине и в ОРДЛО, получается, что в ОРДЛО и на Украине идёт разница в 3,8 раз в зависимости от предоставляемых коммунальных услуг. В ОРДЛО тарифы намного меньше» – заключила Красовская.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что многие теплопоставляющие компании в Украине уже подняли тарифы на тепло, и эта тенденция продолжится и в следующем году из-за подорожания газа.