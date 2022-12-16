В Киеве похоронили иуду «Скоропадского»

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В Киеве состоялись похороны скончавшегося накануне пресс-секретаря «Правого сектора» Артема Скоропадского (настоящая фамилия Бычков). Бывшего гражданина России, выпускника МГУ и бывшего жителя Севастополя отпевали в захваченном филаретовцами Владимирском соборе.

Затем гроб под черно-красными бандеровскими флагами пронесли по Майдану и улице Институтской, где на месте расстрела боевиков Евромайдана в 2014 году был организован мемориал т.н. «Небесной сотне». Один из возглавлявших траурную церемонию – главарь нацбата ОУН Николай Кохановский, разрушитель киевского памятника Ленину.

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