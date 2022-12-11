В Киеве скончался бывший москвич, ставший видным правосеком на Украине

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В Киев скончался экс-секретарь «Правого сектора», бывший москвич Артем Скоропадский, против которого в России возбуждено дело за экстремизм.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил член запрещенной в РФ украинской правоардикальной группировки УНА-УНСО Назар Приходько.

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«Мы познакомились в далеком 2006-м на Майдане независимости. Ты, гражданин РФ, журналист газеты Коммерсант решил взять интервью у меня, молодого УНСОвца. Так и сдружились. Ты был искренним украинским патриотом, выучил язык, во время революции достоинства стал представителем «Правого сектора»… Эх, многое могу о тебе рассказать, человек уникальной судьбы… А тебя нет больше. Болезнь таки унесла тебя…», – сокрушается Приходько.

Жена Скоропадского Алена Солодовникова уточнила в своем блоге, что ее муж умер вчера утром от тяжелой желудочной болезни.

Она рассказала, как он помогал ВСУ и радовался, что может «быть полезен на информационном фронте, хотя, несмотря на свою болезнь, рвался на реальный фронт».

«Ты был уверен, что о тебе и собратьях из «Правого сектора» обязательно подробно напишут в школьных учебниках в разделе о Революции достоинства. Мы позаботимся, чтобы написали. Постараемся, чтобы в честь тебя назвали улицу. О тебе должна сохраниться память поколения», пафосно резюмирует супруга Скоропадского.

Он родился в Москве, работал журналистом украинского «Коммерсанта». Во время путча 2013 – 2014 годов стал пресс-секретарем экстремисткой группировки «Правый сектор». В прошлом году получил гражданство Украины. В этом году некоторое время был главным редактором журнала «Країна», который пропагандирует оголтелую русофобию.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Скоропадский рассказал, как чудом ушел от погони в Крыму