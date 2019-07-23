В Киеве попытались сбросить с крыши полицейского

23.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевлянин в неадекватном состоянии залез на крышу Владимирского рынка и чуть не сбросил с неё отправившегося за ним сотрудника полиции.

Соответствующее видео с места происшествия опубликовал портал «Киев оперативный», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что после того, как мужчина залез на крышу рынка, прохожие вызвали наряд полиции. На кадрах видно, что полицейский залез на крышу и подошел к дебоширу, однако тот сразу набросился на него и попытался столкнуть с крыши.

В результате инцидент никто не пострадал, полицейский удержался на крыше, а нарушитель вскоре был задержан правоохранителями и спасателями.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» опубликовал видеозапись неадекватных действий сотрудников так называемой национальной полиции в центре украинской столицы.