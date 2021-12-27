В Киеве посчитали фикцией уголовное дело против сайта «Миротворец»

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Новости Украины

Уголовное дело против курируемого украинскими спецслужбами сайта «Миротворец» – это политические игры команды президента Владимира Зеленского. И менее всего это связано с попавшей в базу сайта несовершеннолетней фигурантской, якобы из-за которой и озаботилась истец – уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Об этом в эфире YouTube –канала «Первый казацкий» заявил украинский политический аналитик Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, киберполиция открыла уголовное дело против «Миротворца» после того, как омбудсмен Денисова обратилась в Нацполицию и СБУ, в связи с внесением в базу данных террористического сайта тринадцатилетней жительницы ЛНР Фаины Савенковой.

Напомним, Савенкова – ученица физико-математического класса луганской школы, писательница, победившая на нескольких международных литературных конкурсах. В октябре девочка узнала о том, что попала на сайт «Миротворец», представители которого назвали её «шпионом России», после участия в фестивале «Звёзды над Донбассом», прошедшем в ЛНР.

«В связи с тем, что эпоха Порошенко отошла в прошлое, а её рудименты остались, перед офисом президента встал вопрос, а что такое сейчас эпоха Порошенко, это проблема или решение? Сейчас это проблема. Соответственно, все инструменты этой эпохи начинают тем или иным образом девальвировать, в том числе, «Миротворец», – сказал Бизяев в эфире канала «Первый казацкий».

«Мы же понимаем, что Людмила Денисова сама по себе не могла принять это решение. Скорее всего, ей подсказали или порекомендовали сделать именно так. Особенно в свете последних событий на международной арене, радикальные концепции уходят в прошлое. «Миротворец» – это яркий представитель радикальной концепции и навешивания ярлыков», – добавил эксперт.

Фактически из его заявления следует, что историю с Фаиной Савенковой украинские власти использовали как повод.

«То есть, сейчас можно сделать вывод, что власть против радикализма, радикалов и добровольцев?» – уточнила ведущая.

«Я бы поставил вопрос по-другому. Скажем, все процессы должны быть управляемы. Если это не твой инструмент, его надо нивелировать, если это твой инструмент, его надо создать. Всё гораздо циничнее», – объяснил эксперт.

При этом он не исключил, что одной из целей является «наезд» на экс-министра МВД Украины Арсена Ававкова, человек которого – Антон Геращенко – является куратором «Миротворца».

«Учитывая, что Арсен Борисович очень резко субъективизировался как оппозиция действующему президенту и действующей вертикали власти, я не исключаю этого варианта. Хотя, в принципе, думаю, на судьбе Авакова история вокруг «Миротворца» не отразится. Слишком он тяжёлый во внепубличной сфере, чтобы такого рода инструменты каким-то образом на него повлияли», – предположил политолог.

«Но посмотрим, доведут ли это дело до конца. У нас же было очень много громких заявлений, а результатов не было. Поэтому, давайте посмотрим, это было просто заявление или это было начало определённых политических процессов», – заключил Бизяев.