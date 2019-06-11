В Киеве поставили под сомнение реалистичность обещаний Медведчука и Бойко

11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нынешние заявления возглавляющего политсовет оппозиционной платформы “За жизнь” украинского политика Виктора Медведчука о том, что только он может договориться о на Донбассе – не более, чем предвыборный пиар.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети популярный киевский политический блогер, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Может ли Медведчук договориться о мире? Для многих избирателей Юго-Востока вопрос, я так смотрю, уже и вовсе не стоит. Конечно, может, уверяют они! Ведь Медведчук единственный, кого принимают в Кремле и у кого хорошие отношения с Путиным. Не удивительно, что любые попытки критиковать Медведчука эти люди воспринимают как поддержку «партии войны». Я не буду критиковать Медведчука – его «успехи» на ниве продвижения тут пророссийского вектора за последние 15 лет говорят сами за себя. Я покритикую тезисы, которые вбрасывают его пиарщики.

Итак, насколько верно утверждение, что Медведчук = мир? Думаю, никто не будет возражать по поводу того, что о мире могут договариваться стороны конфликта и никто больше. Является ли Медведчук стороной конфликта? Нет, не является. Может ли он представлять одну из сторон конфликта. Наверное, может. Например, Донбасс, если в Кремле примут такое решение. Но нет никаких шансов на то, что Медведчук будет представлять Украину и тем более вашингтонских ястребов, которые за ней стоят. Не в этой геополитической реальности. Даже если его партия наберет не 10%, а 30% голосов, которые она, конечно же, не наберет с такими выдающимися людьми как Кива и Столар в списке”, – пишет журналист на своей страничке в соцсети.

Точно так же, по мнению Вячеслава Чечило, не более, чем предвыборным пиаром являются и обещания договориться с Москвой о снижении на четверть цены на газ для Украины.

“Точно такая же история и с «дешевым газом» от Бойко. Чтобы договариваться с Россией о дешевом газе Бойко должен вести переговоры от имени Украины как минимум. Кто ему это поручит? Никто, сколько бы нам не рассказывали о том, что «Бойко следующий премьер». Нет даже минимального шанса на то, что «под Бойко» удастся сформировать коалицию в Раде”, – пишет журналист.

“Так что, давайте трезво смотреть на вещи – мир и дешевый газ это хорошо. Возможно, Медведчук и Бойко это тоже хорошо. Но в реальном мире они не имеют никакого отношения друг к другу. Это просто предвыборный пиар, не более”, – резюмирует Вячеслав Чечило.