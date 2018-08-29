В Киеве появилось огромное кладбище боевиков «АТО»

29.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Бывшие боевики т.н. АТО из организации «Ветеранское братство» устроили «кладбище» у стен посольства Российской Федерации в Киеве.

В годовщину «Иловайского котла» они расставили кресты с фотографиями погибших украинских боевиков и скандировали «Путин, за Иловайск ответишь».

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Фотографии и видео пикета выложены на странице организации в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Митингующие также вытащили к крестам чучело российского президента, обвязали его флагами ЛНР и ДНР и пронесли вокруг «кладбища».

«Путин должен ответить персонально. Пришло время сказать это тому, кто отдал приказ убивать наших побратимов», – заявил один из пикетчиков.

Ранее близкий к секретарю Совбеза Украины Александру Турчинову пропагандист Юрий Бутусов заявил, что командующий «АТО» в 2014 году генерал Виктор Муженко лично виновен в том, что украинские подразделения попали в «Иловайский котёл».

Накануне акция, посвященная памяти погибших в «Иловайском котле» украинских боевиков, состоялась возле Михайловского собора Киева.