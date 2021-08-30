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30.08.2021 12:16 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Киев, нацизм, Политика, Украина
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В Киеве появится первый памятник в честь Бандеры

Новости УкраиныВ Куреневском парке Киева подготовили и освятили место для установки памятного креста в честь...

В Куреневском парке Киева подготовили и освятили место для установки памятного креста в честь лидера боевиков ОУН Степана Бандеры и всех «защитников Украины».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», установить крест планируют 14 октября, когда на Украине празднуются День защитника.

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Инициаторами установки выступили украинские волонтерские организации. Лидер одной из них – Валерий Субботин, подчеркнул, что памятник Бандере в Куреневском парке станет первым в Киеве, посвященном главарю боевиков УПА.

«Центральным местом в памятном знаке будет казацкий крест, который изготовлен был еще 11 лет назад, в 2009-м году и планировался к установке в Киеве к столетию рождения нашего лидера нашей революции Степана Бандеры. Надеюсь, что такой мощной командой, которая реализует проект, мы его установим, будем иметь первый в Киеве знак, памятник Степану Бандере и всех воинов и борцов, погибших за независимость Украины», – заявил Субботин.

Напомним, в феврале этого года Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Киевского городского совета о переименовании ряда улиц и переулков столицы, которое было принято в июле 2016-го года.

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