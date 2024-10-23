В Киеве пожаловались на целую армию обслуживающих Банковую «инвалидов»

Вадим Москаленко.  
23.10.2024 17:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинское руководство ограничивает выплаты простым пенсионерам и военным, в то время как обслуживающие Банковую полицаи и прокуроры получают фейковые инвалидности и огромные зарплаты.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство ограничивает выплаты простым пенсионерам и военным, в то время как обслуживающие Банковую...

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«Военнослужащие, и все, кто идёт на пенсию, получают обрезанную пенсию в виде 10 прожиточных минимумов для неработающих граждан. Сегодня это 2100 гривен. То есть. Максимальная пенсия для украинцев – 21000 гривен.

А у прокуроров – нифига, может дойти до 60% от оклада. А оклад областного прокурора далеко за сотку. И пенсии там по 60 тысяч гривен. Ещё и с надбавками.

И ещё, гражданину, который вышел на пенсию, ещё попробуй остаться на должности госслужащего. А прокуроры даже после выхода на пенсию могут продолжать исполнять свои функции», – жаловался Лапин.

Националист возмутился, что среди многих украинских силовиков и прокуроров много фейковых инвалидов.

«И самое главное, поговорите с врачами, они вас просветят, что такое вторая группа инвалидности. Вторая группа – это ампутация, онкология, удалённый орган. Человек, каким бы трудоголиком ни был, целый день сидеть на работе не будет.

Нужно раскручивать эти преступные организации в Хмельницкой, Николаевской и других областях. Я думаю, там кроме прокуроров найдутся и мусора, которые также получили пенсии и инвалидности. У нас ведь молодых инвалидов МВД очень дофига», – резюмировал он.

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