В Киеве предлагают махнуть рукой на мову: неважно на каком языке называть Россию “агрессором”

07.12.2018, Киев, Игорь Петров

Для вещания на телевидении на русском языке в восточных регионах Украины надо оставить более высокие квоты, поскольку в этих регионах не смотрят телевидение на украинском.

Об этом на круглом столе в Киеве заявила эксперт ОО «Информационная Безопасность» Татьяна Попова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я работала в Министерстве информационной политики и отвечала за вещание на востоке. Там я столкнулась с ситуацией, что когда есть возможность через спутниковую антенну смотреть все программы, и украинские и российские, в основном смотрят каналы на русском. Сейчас есть только один русскоязычный украинский канал с украинской повесткой – американский «Настоящее время». Наши каналы украиноязычные, и это создает проблему для коммуникаций на тех территориях где есть вещание из России с обычной антенной. Я все-таки для этих регионов оставили бы более высокие квоты», – сказала она.