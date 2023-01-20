В Киеве предложили прекратить сопротивление России, пока не дадут «Абрамсы»

Страсти вокруг передачи Украине американских танков «Абрамс», которыми свободно пользуются во всём мире, могут быть объяснены только сговором и враньём, где руководство США и Германии – агенты влияния Кремля, а киевские марионетки – доверчивые дегенераты.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут целая кампания. Германия говорит: «Не дадим «Леопарды», а Байден говорит: «А мы «Абрамсы» не дадим», они тяжёлые и трали-вали. То есть это всё брехня, дурят! Причём, настолько тупые при власти в Украине стоят артисты членопианистского жанра, клоуны, что они даже мозги не могут включить и посмотреть, где уже эти «Абрамсы» есть, что они делали. Зеленский говорит с трудом, ну, возьмите говорящего Кулебу, Подоляка, пусть они вам хоть хронологию «Абрамсов» сделают.

250 штук купила Польша. То есть польские танкисты могут на «Абрамсах» ездить, а украинские ну никак. «Абрамсы» в Марокко: «армия ещё одной (!) страны приняла на вооружение американские танки «Абрамс». Заплатили они миллиард долларов США за эту партию, сотни танков. Они есть и в Египте, и в Саудовской Аравии их навалом, и в Кувейте, и в Ираке, и в Австралии – везде есть эти танки! А Украина – нет. Украинская армия даже официально вошла в 15 самых мощных армий мира, и она не может иметь «Абрамсы», а? Ну не дегенераты? Дегенераты!» – возмутился Соскин.

Он предложил, раз СЩА не хотят передавать Украине танки по надуманным «предлогам, то пусть Запад сам воюет с Россией.

То есть нас дурят, и тогда надо говорить, что есть какой-то сговор. Или Путин их так запугал, что Байден, эта мумия восковая, и этот Шольц – агент влияния Кремля, теперь ещё этого Писториса поставили, а это, если почитать Рара и других, чистый путинский агент влияния – они не дадут нам ничего. Может тогда, в самом деле, давайте прекратим огонь, да и всё? И пусть российские войска пойдут на балтийский фланг, долбанут по Норвегии, по Финляндии, Швеции, Польше, Латвии, Эстонии, Дании. Что там тому Путину Данию брать? Высморкался одной ноздрёй – Дания у него уже будет в кармане. Второй ноздрёй высморкался – уже и Норвегия у него. Может развязать ему руки, дать возможность, чтобы он туда пошёл, сделал, как Пётр I, им Северную войну на лет 15-20? Если так они с нами обращаются», – сказал киевский политолог.

Отметим, что на сегодняшней военной конференции в Рамштайне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США увеличат военную помощь Украине, но в перечень вооружений не будут входить танки.