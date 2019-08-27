В Киеве предложили включить Китай в «нормандский формат», чтобы надавить на РФ

27.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Встреча в «нормандском формате» неэффективна без включения в него США и Китая, которые якобы имеют рычаги давления на Россию.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады уходящего созыва Сергей Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встреча «нормандской четвёрки» может состояться, но будет ли она иметь какой-то эффект? Потому что самый главный эффект может быть, как в том мультике про Буратино: «Пациент скорее жив, чем мёртв». То есть подтвердить, что формат жив, и страны, принимающие в нём участие, заинтересованы в деэскалации ситуации в Донбассе, но не более того.

Без участия Штатов, а может ещё Китая, хотя на это не согласятся западные страны, этот конфликт не решить. Ведь Франция и Германия не имеют должного влияния на Россию. А РФ давать заднюю не будет, и те санкции, которые против неё были введены, и вводятся новые, не имеют должного влияния на её экономику, финансовую систему и её положение в мире.

Поэтому я не думаю, что встреча будет плодотворной, но она возможна процентов на девяносто – девяносто пять», – сказал он.

Напомним, Киев продолжает нарушать Минские соглашения. Так, вчера украинские подразделения обстреляли позиции защитников Донбасса в районе населённого пункта Нижнее Лозовое.