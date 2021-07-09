09.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Идиотизм, Китай, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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В Киеве предрекли бурный расцвет китайского «рагулизма» и развал КНР

Новости УкраиныИз-за роста благосостояния населения в Китае в скором времени якобы начнёт расти национализм, а...

Из-за роста благосостояния населения в Китае в скором времени якобы начнёт расти национализм, а вслед за ним – регионализм, который расколет страну.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий интересы экс-премьера Украины Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай беременен национализмом. Всё-таки, четыреста миллионов среднего класса, это значит – достоинство. Это не революция достоинства, а это богатство, достоинство.

И неизбежно там скоро начнёт расти то, от чего страдает любой социализм и коммунизм – национализм. От которого, кстати, развалился и Советский Союз.

А за национализмом пойдёт регионализм. Потому что богатые районы не хотят делиться с бедными, и так далее», – рассуждает «политолог».



Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что Киеву не стоит становиться на сторону Китая, потому что эта страна якобы не может дать никаких гарантий.

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