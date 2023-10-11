В Киеве предупредили, что украинское оружие еще не раз засветится против Израиля

Опыт боевых действий в Донбассе показал, что поставленное на Украину оружие имеет свойство распространяться по рукам радикальных группировок.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности «Центра Разумкова» Алексей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радиоведущий спросил, как Россия воспользуется войной в Израиле.

«Россия уже, как я вижу, пользуется, потому что я вижу один из тезисов, который интенсивно разгоняется по российским пабликам, это то, что Украина неблагодарная, Украина где-то там передала оружие туда , которым уничтожается израильская техника. О том, что Украина якобы натренировала тех операторов дронов. Однако это скорее признак оппортунистской политики России, когда любая возможность довольно умело используется», – сказал эксперт.

«То, что там сейчас может появиться что-то из трофейного оружия, это даже не вопрос. Потому что мы это наблюдали, когда на Донбассе было грузинское оружие или оружие из Крыма – это как один из штрихов к портрету.

Как далее Россия будет пытаться этим пользоваться? Было сообщение о заседании Совбеза ООН, который не смог достичь единой позиции, и я уверен, что Россия была одним из противников того, чтобы было выражено осуждение Совбеза ООН относительно агрессивных действий против Израиля», – сказал Мельник.