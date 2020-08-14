В Киеве придумали, как принудить Лукашенко к выдаче задержанных «вагнеровцев»

14.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский должен продолжать принуждать своего белорусского коллегу Александра Лукашенко к выдаче Украине захваченных в Минске 33-х граждан России для того, чтобы использовать их для давления на РФ во время переговоров.

Об этом эфире телеканала «Наш» заявила одиозная нацистка Татьяна Черновол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам сейчас важно вести диалог с Лукашенко по поводу выдачи Украине вагнеровцев, это даст нам серьёзные позиции в переговорном процессе по обмену. Политику нужно всегда вести с позиции силы.

Этот процесс уже начался и это очень правильно, что Генеральная прокуратура Украины начала этот процесс, и я считаю, что его нужно продавливать.

Тут нужно отметить, что Зеленский выступил с этой инициативой, потому что сначала мы его долго шпыняли за то, что он с этой инициативой не выступал. То, что он, наконец, это сделал, в этом его можно только поддержать», – призвала она.

Также одиозная националистка напомнила, как Александр Лукашенко уже выдавал Киеву неугодных Украине людей.

«Может ли Лукашенко выдать их? Может. Я напомню, что во время Майдана, Лукашенко выдал одного из криминальных авторитетов, который готовил на меня покушение. Он был задержан в Беларуси и нам на Украину выдан. Хотя дело майдана для России было всегда костью в горле.

Из-за того, что Лукашенко двигается в фарватере России, можно подумать, что он этого не сделает, но он это сделал во время Майдана. И он может выдать «вагнеровцев» сейчас, потому что Лукашенко прожжённый политик, и он выстраивает на этом свою минимальную независимость», – рассуждает Черновол.

В свою очередь, экс-депутат Рады Кирилл Куликов рассказал, как можно оформить официальный запрос на выдачу Украине задержанных граждан России.

«Соглашусь с Татьяной. Но есть одно «но» – для того, чтобы нам выдали «вагнеровцев», необходимы основания для выдачи. Иными словами, необходимо уголовное дело в отношении этих лиц, для запроса на экстрадицию.

Но лишь в отношении одного из задержанных в Минске «вагнеровцев» есть уголовное дело», – переживает русофоб.

Напомним, ранее президенты Белоруссии и Украины обсудили выдачу россиян Киеву, и Зеленский потребовал выдать всех защитников Донбасса.