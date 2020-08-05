Зеленский и Лукашенко обсудили выдачу россиян СБУ

05.08.2020, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону передачу Белоруссией сотрудникам СБУ задержанных накануне под Минском российских граждан, которых белорусская сторона называет «боевиками ЧВК Вагнера», а украинская обвиняет в «терроризме» из-за участия в боевых действиях на стороне республик Донбасса.

«Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, которые подозреваются в террористической деятельности на территории нашего государства. Владимир Зеленский высказал убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания», – говорится в сообщении офиса украинского президента.

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«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», – добавил Зеленский.

Также собеседники обсудили подготовку к «Третьему форуму регионов Украины и Беларуси» осенью текущего года – его Минск, числящийся союзником РФ, проводит, несмотря на ранее введенные Россией санкции против Киева.