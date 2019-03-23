В Киеве пришли в ужас от возможностей российской РЭБ в Донбассе

23.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Российские военные средства радиоэлектронной борьбы якобы рассылают украинским военнослужащим СМС-сообщения с призывами не голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах.

Об этом у себя в Twitter заявил харьковский волонтер «АТО» Роман Доник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне РЭБом рассылают по линии фронта СМС-сообщения с текстами типа: «голосуй за Петю и сдохни», «Голосуй за Порошенко – сгниешь в окопе». Еще раз. По слогам: российские средства радиоэлектронной борьбы рассылают смски против Порошенко. Не перепутайте, где для вас враг», – написал он.

Такое заявление украинского пропагандиста высмеял другой волонтер «АТО» Юрий Касьянов.

«Тот самый Роман Доник, Паниковский Генерального штаба, обещавший расстреливать на Майдане тех, кто против Порошенко, теперь рассказывает нам как русские «через РЭБ» рассылают на Донбассе смски с призывами не голосовать за Петю. Скоро, по версии любителя краденных гусей, за сторонниками Порошенко будет прилетать НЛО, и забирать их с помощью таинственных лучей для бесчеловечных экспериментов на Альфу Центавру. И поделом!

Тут, кстати, сразу два вопроса по РЭБам возникает. А кто у нас владеет двумя крупнейшими мобильными операторами, разве не русские?.. И почему наш РЭБ безмолвствует?.. Ведь это что же получается, если агрессор может на линии фронта прислать каждому бойцу смску, то, значит, он знает, сколько бойцов, каких подразделений и где находится. И никакую больше разведку делать не надо, а только следить за мобильными телефонами ВСУ. Вот где настоящая зрада, а не в призывах голосовать против Пороха. Тут такая зрадная зрада, что не голосовать за него надо, а под суд отдавать.

Ну и раскроем карты. На самом деле, появление такого панического поста связано с предельно низкой поддержкой нынешнего главнокомандующего в действующей армии. Какие-то там 7-8-10%… Ситуация настолько критическая, что главный замполит открыто разворачивает пропагандистскую кампанию за Петра Алексеевича в армии, рассылая гневные телеграммки. Берёт ответственность на себя. А отвечать придётся», – отметил он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что закрытый социологический опрос, проводившийся в рядах украинской группировки, задействованной в операции на Донбассе, показал, что у Петра Порошенко появился новый конкурент – в отличие от гражданского населения, среди силовиков высокие позиции занимает кандидатура представителя националистической партии «Свобода», экс-участника АТО Руслана Кошулинского.