26.09.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
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Трамп показательно унизил Зеленского на глазах всего мира

Американский президент Дональд Трамп, обнародовав конфиденциальный разговор с Владимиром Зеленским, ярко показал, что Украина является не партнером, а безропотным сателлитом США.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины важно отметить подобострастие, с которым обращался Зеленский к своему великому учителю Дональду Трампу, и, конечно, тот пассаж, где он жаловался на Макрона и Меркель, соглашаясь с Трампом даже не на сто, а на тысячу процентов.

Наябедничал на то, что делают Меркель и Макрон. Его счастье, что он встретился с Меркель раньше, до обнародования записи…

Показательный пример, как США относятся к своим сателлитам, вассалам, с теми странами, которые они считают своим трофеем.

Обращаю внимание, мало кто на это внимание обратил. Трамп выложил твит о том, что он отдал приказ на обнародование записи, когда в разгаре был торжественный ужин, когда Зеленский сидел в двух столах от Трампа, когда они уже сфотографировались перед ужином…

Вы понимаете, с каким пренебрежением нужно относиться к Украине со стороны Вашингтона? Даже конфиденциальную, засекреченную информацию выкладывать, не согласовав с Киевом.

Это действительно говорит о том, насколько суверенной, независимой, с точки зрения США, является эта страна», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее киевский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что Украина контролируется из Вашингтона как бесправная колония или безвольный штат.

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