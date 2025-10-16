В Киеве приуныли: У РФ нет критической проблемы с топливом, несмотря на удары по НПЗ
Даже после ряда ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам на территории РФ в России нет глобальных проблем с топливом.
Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У них был профицит по бензину где-то 15%, по дизтопливу – до 50%. То есть после обстрелов нефтепереработки у них профицит превратился в дефицит бензина в 5%. По дизтопливу лучше ситуация, потому что у них был очень большой запас прочности, тут проблем больших у них не вижу…
Я не вижу пока что в России тотального кризиса нефтепродуктов, чтобы этот кризис остановил военные действия. То есть для того, чтобы действительно в серьезный кризис погрузить российскую систему нефтепродуктообеспечения, надо еще очень мощные удары наносить, постоянно, из дня в день, из месяца в месяц. Пока что ситуация у них плохая, но она не критическая, до краха этой системы нефтепродуктообеспечения России очень и очень далеко», – заявил Омельченко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: