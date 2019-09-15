В Киеве приуныли: Запад окончательно встал на сторону России

15.09.2019

Западные партнёры Украины якобы поступили крайне цинично и продемонстрировали политику двойных стандартов, когда сделали президента РФ Владимира Путина желанным гостем в своих кругах.

Об этом в эфире телеканал «ATR» заявила украинский журналист Татьяна Даниленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин, проведя выборы в Крыму и не допустив условно оппозиционных кандидатов к выборам в своей стране, не получил в связи с этим никаких дипломатических неприятностей. Было какое-то сонное заявление европейских институций, что необходимо допустить оппозиционных кандидатов, мы обеспокоены, и не более.

Никаких заявлений о санкциях, он не стал нерукопожатным. Он человек, с которым сейчас хотят встретиться все, стратегию которого президент Франции Макрон называет чрезвычайно удачной, нравится Дональду Трампу.

Человек проводит выборы в аннексированном Крыму, не допускает оппозиционных кандидатов на выборы в Москве, у него протесты, аресты, более тысячи человек арестованы в один день. И мир это глотает, он рукопожатный, его ждут, везде приглашают.

На фоне ситуации в Москве его приглашают назад в «Большую восьмёрку», приглашают на все возможные европейские мероприятия, и всё нормально. Это большой дипломатический цинизм и двойные стандарты как Запада, так и Украины, которая двигается в европейском фарватере», – возмутилась журналистка.

По мнению украинского политолога Александра Солонтая, именно прошедший обмен пленными помог Москве окончательно избавиться от западной изоляции.

«Президент [Зеленский] сделал выбор: или обмен, или он будет напоминать Путину, и тогда обмен может сорваться. Обмен и выборы в Крыму – это часть этого процесса. Ещё две недели назад Путин выглядел как человек, который вернулся в ПАСЕ, ничего не исполнив: трибунал не исполняет, в Крыму выборы готовит.

А как он выглядит сейчас? Несмотря на фоне выборов в Крыму, он всё равно выглядит как человек, которого и в ПАСЕ недаром вернули, и трибунал почти исполнил. И говорят, чтобы вернуть его как рукопожатного в большие международные интеллигентно-дипломатические круга, закрыв глаза на кое-что», – добавил Солонтай.

В свою очередь главарь запрещенной в РФ группировки Меджлис Рефат Чубаров сказал, что Запад сегодня давит на Украину.

«Сейчас украинская власть на растяжке. Буквально на протяжении ближайших недель будет громко объявлено, что сейчас готовится, будет прямо сказана позиция России: «Крым наш, Донбасс ваш, но на наших условиях». Вы представляете себе, если завтра Макрон и Меркель скажут: нет, буде вот такая формула, и тогда всё, о чём мы здесь разговариваем, будет абсолютно никчёмным…

Мы все должны помогать нашему президенту, нашей власти, для того, чтобы она не сломалась. Это не только Путин, гораздо больше будут они [Запад] давить на Украину, чтобы вопрос Крыма вообще отошёл, Донбасс на их условиях. Это полный контроль над Украиной, мы теряем Украину», – резюмировал экстремист.