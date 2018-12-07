В Киеве признали, что Евросоюз не смог заменить Украине Россию

07.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

С 2012 года украинский экспорт в РФ снизился в 5 раз, причем экспорт продукции машиностроения сократился более чем в 10 раз.

Об этом на своей странице в Facebook пишет киевский экономист Виктор Скаршевский.

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По его словам, на украинскую экономическую ситуацию анонсированное Киевом расторжение 40 договоров с РФ никак не повлияет, поскольку эта ситуация и так «беспрецедентно плохая».

“Если посмотреть на экспорт из Украины в Россию, то на самом деле он начал снижаться не с 2014 года, а с 2012 года, когда Россия в одностороннем порядке начала вводить запрет на украинские товары, прежде всего, на продовольственную группу. Поэтому, если сравнивать показатели с 2012 годом, то за это время экспорт из Украины в Россию снизился в 5 раз, с 20 млрд. долларов до 4 млрд. долларов. В том числе, экспорт продукции машиностроения сократился более чем в 10 раз”, – обращает внимание Скаршевский.

Он отмечает, что за 9 месяцев, по данным Госкомстата, экспорт с Украины в Россию сократился еще на 7,5%, но при этом последние два года растет импорт из России, причем благодаря экономической политике Киева.

“Потому, что в феврале 2017 года была введена блокада Донбасса, из-за чего импорт угля из России вырос в 2 раза, – объясняет эксперт. – Ну, и кому тогда это выгодно? Начали в два раза больше тратить средств на импорт угля”.

Кроме того, экономист указывает, что разрыв экономических отношений с Россией и потеря рынка СНГ не компенсируется другими направлениями.

“Потому что в СНГ экспорт снизился на 18 млрд долларов (с 2012 г), а в Евросоюз увеличился всего лишь на 1-2 млрд. Полностью ушли в минус, ничем не компенсируя. Причем, этот 1-2 млрд. – это сырье: продукт с низкой добавленной стоимостью. И этот 1-2 млрд. мы получили только благодаря тому, что на продаваемые товары были высокие мировые цены.

Может быть, Украина компенсировала эти потери на других рынках – Азии, Африки, Америки? Нет, там тоже минус 6 млрд долларов. Вот и получается, теряем, разрываем, запрещаем, а в итоге беднеем. Таким образом, можно охарактеризовать экономическую политику Украины”, – резюмирует Скаршевский.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Киеве признали, что, подписав договор об Ассоциации с ЕС, Украина закрыла для себя рынки восточного направления, однако за прошедшие годы так и не компенсировала эту потерю ростом торговли с ЕС.