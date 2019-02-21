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21.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, НАТО, Россия, Украина
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В Киеве признали, что НАТО боится приблизиться к российской границе

Россия захватывать Украину не планирует, но российский контингент, сосредоточенный вблизи украинских границ, отпугивает НАТО.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тактика Путина немного другая, он не потянет. Это такая девушка, которую этот мальчик не потянет. Он прекрасно понимает, что лучше дестабилизировать ситуацию на Украине, чем её захватить. Вероятность захвата есть, но не получится удержать. Любая партизанская война на Украине за два месяца закончит все военные действия России. Нельзя завоевать страну, в которой 40 миллионов человек”, – сказал Рыбчинский.

«Он действует, как и должен действовать – поставил 80 тысяч военного контингента на границе, чтобы с одной стороны пугать, а с другой стороны – не допустить вхождения Украины в Североатлантический альянс. Потому что НАТО так близко к границами России ещё ни разу не подходило и не понимает даже, как создать базу, когда через 100 километров находятся ПТУРы, которые могут уничтожить базу за три секунды, а это огромные деньги», – добавил депутат.

Отметим, что дальность действия противотанковых управляемых ракет (ПТУРы), о которых упомнил Рыбчинский, составляет лишь несколько километров.

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